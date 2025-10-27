Şimdi de Davutoğlu göz kırptı! Hem de canlı yayında!

Meclis yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la samimi sohbetleri gündem olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'ye katılacağına ilişkin iddialarına cevap verdi.









NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusunu yanıtladı.Davutoğlu, "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" diye cevap verdi.Ancak sembolik bir makam teklif edilmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" dedi.Günün Trend HaberleriDavutoğlu ayrıca, eski çalışma arkadaşlarıyla kişisel bir küslüğü olmadığını belirterek, "Ben kimseyle şahsi bir mesele içinde değilim, mesele devletin geleceğidir" diye konuştu.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise önceki gün konuk olduğu programda AKP'ye geçip geçmeyeceği sorusuna "Benim Tayyip Bey'le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği. CHP'yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey'de veya AKP yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum" cevabını vermişti.