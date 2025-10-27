Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Davutoğlu göz kırptı! Hem de canlı yayında! /27 Ekim 2025 13:50

Şimdi de Davutoğlu göz kırptı! Hem de canlı yayında!

Davutoğlu'na katıldığı canlı yayın programında "Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" diye soruldu. 'Sembolik bir makamı kabul etmem' diyen Davutoğlu, "Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" şeklinde cevap verdi.

Meclis yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la samimi sohbetleri gündem olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'ye katılacağına ilişkin iddialarına cevap verdi.

'EĞER BANA GELİN DERSE...'

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Davutoğlu, "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" diye cevap verdi. 

'SEMBOLİK MAKAM KABUL ETMEM'

Ancak sembolik bir makam teklif edilmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" dedi.
'ŞAHSİ BİR MESELE İÇİNDE DEĞİLİM'

Davutoğlu ayrıca, eski çalışma arkadaşlarıyla kişisel bir küslüğü olmadığını belirterek, "Ben kimseyle şahsi bir mesele içinde değilim, mesele devletin geleceğidir" diye konuştu.

'TAYYİP BEY'İN MEMLEKET SEVGİSİNDEN ŞÜPHEM YOK'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise önceki gün konuk olduğu programda AKP'ye geçip geçmeyeceği sorusuna "Benim Tayyip Bey'le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği. CHP'yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey'de veya AKP yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum" cevabını vermişti.
