Şimdi de değerli TRT arazilerine göz diktiler : TRT binaları peşkeş için mi hazırlanıyor?

TRT’nin İstanbul’daki çok değerli olan tarihi Harbiye ve Ulus binalarının depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla boşaltılacağı ve tadilata alınacağı haberleri sonrası belirsizlik sürüyor. Binalarda kısmi boşaltma işlemi yapılsa da kimi bölümlerde mesailer sürüyor.





Binaların tamamen boşaltılacağı, bu süreçte kiralanan başka bir binada 2 yıl süreyle geçici olarak çalışılacağı iddia edilirken, söz konusu binaların çok değerli olmaları peşkeş iddialarını da gündeme getiriyor.





Haber-Sen 5 No'lu Şube Başkanı Özlem Berkit, söz konusu binalardaki son duruma ve iddialara ilişkin soL’a açıklamalarda bulundu.





'Sorularımıza yanıt verilmedi'

Sürecin çok karmaşık olduğunu, birçok şeyin hâlâ belirsiz olduğunu vurgulayan Berkit, "TRT’nin İstanbul’daki üç binasında da depremle ilgili sıkıntılar olduğu, iki ayrı yerden alınan raporların da bunu gösterdiği söyleniyor" dedi.





Ulus’taki binanın A bloğunun bu nedenle boşaltıldığını aktaran Berkit, “Bu süreçte ne yapılacağı konusunda net bilgiler almak için genel müdürden randevu talep ettik. Bu talebimiz sürekli olarak reddedildi. Yazılı olarak ne yapılacağına ilişkin sorularımızı ilettik ancak bu sorularımıza da yanıt alamadık. ‘Süreç nasıl ilerleyecek, binalar boşaltıldığında nereye gidilecek, binalarda nasıl bir tadilat işlemi yapılacak, ne zaman geri dönülecek’ gibi sorularımıza henüz hiçbir resmi yanıt alamadık” dedi.





'Digitürk'e ait bina iki yıllığına kiralandı, bir yılı geride kaldı' iddiası

Ayazağa’da Digitürk’e ait bir binanın iki yıllığına kiralandığını hatta bu sürecin de bir yılının geride kaldığı iddiaları olduğunu aktaran Berkit, “Bu iddia sonrası da resmi bir yanıt alamadık. 'Hem Ulus hem de Harbiye’deki birimler toplanacak, bu binaya geçilecek. Binaların tadilatı sonrası geri dönülecek' deniyor. Ayrıca TRT’nin Çekmeköy’de bir arsası var, buranın ihaleye çıkarılacağı, televizyon biriminin de büyük ölçüde orada yapılacak binaya geçeceği belirtiliyor. Bu konuda da tüm girişimlerimize rağmen hiçbir bilgi verilmedi” diye konuştu.





'Asıl endişemiz Ulus binasına ilişkin, Türkiye'nin en değerli arazisi'

Muhatapların resmi bilgi vermediği tabloda çeşitli kanallardan farklı bilgiler edindiklerini aktaran Berkit, Ulus ve Harbiye’deki iki önemli binanın akıbetine ilişkin endişeleri olup olmadığına ilişkin sorumuza ise şu yanıtı verdi:





Harbiye’deki bina 2. derece tarihi eser olarak tescil edildi. Daha önce BM’ye verileceği söylenmişti, yoğun eylemler sonrası bundan geri adım atılmıştı. Tescilli bir yapı olması dolayısıyla bu binanın akıbeti konusunda bir risk yok demek isteriz ancak bir gün içinde farklı kararlar alınabiliyor...





Ancak asıl endişemiz Ulus binasına ilişkin. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en değerli arazilerinden birisi burası. O binanın boşaltılması sonrası ilgili yapıları Çekmeköy’e taşıyabilecekleri söyleniyor. En büyük endişemiz buranın akıbeti. Dediğim gibi, bu konudaki sorularımıza resmi ağızlardan bir yanıt verilmiyor.