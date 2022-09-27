Şimdi de dijital dolar mı geliyor?

Ekonomi piyasasında kripto para tartışmaları sürerken dolar için de 'dijital versiyon' çalışmalarının olabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fed Başkanı Jerome Powell Fransa Merkez Bankası'nın düzenlediği paneldeki 'dijital finans' konulu toplantıda küresel faiz artışlarının merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde önemli yapısal sorunları ortaya çıkardığını söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell Fransa Merkez Bankası'nın düzenlediği paneldeki 'dijital finans' konulu toplantıda küresel faiz artışlarının merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde önemli yapısal sorunları ortaya çıkardığını söyledi.

"EN AZ BİRKAÇ YIL DAHA SÜRECEK"





Powell "İyi haber, merkeziyetsiz finansla geleneksel bankacılık ve geleneksel finans sistemi arasındaki etkileşimin şu anda çok fazla olmaması" diye konuştu.Powell video aracılığıyla yaptığı konuşmada "Bu durum sonsuza kadar devam etmeyecek. DeFi yayıldıkça ve daha çok bireysel müşteriye dokunmaya başladıkça daha uygun düzenlemelere ihtiyaç olacak" ifadesini kullandı.