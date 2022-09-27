Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimdi de dijital dolar mı geliyor? /27 Eylül 2022 20:00

Şimdi de dijital dolar mı geliyor?

Kripto para piyasasının tartışma konusu olmaya devam ettiği ortamda dolar için de 'dijital versiyon' çalışmalarının olabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

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Ekonomi piyasasında kripto para tartışmaları sürerken dolar için de 'dijital versiyon' çalışmalarının olabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fed Başkanı Jerome Powell Fransa Merkez Bankası'nın düzenlediği paneldeki 'dijital finans' konulu toplantıda küresel faiz artışlarının merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde önemli yapısal sorunları ortaya çıkardığını söyledi.

"EN AZ BİRKAÇ YIL DAHA SÜRECEK"

Powell "İyi haber, merkeziyetsiz finansla geleneksel bankacılık ve geleneksel finans sistemi arasındaki etkileşimin şu anda çok fazla olmaması" diye konuştu.

Powell video aracılığıyla yaptığı konuşmada "Bu durum sonsuza kadar devam etmeyecek. DeFi yayıldıkça ve daha çok bireysel müşteriye dokunmaya başladıkça daha uygun düzenlemelere ihtiyaç olacak" ifadesini kullandı.
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