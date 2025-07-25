Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de 'Et yiyen parazit' alarmı: İthalat durdu /25 Temmuz 2025 08:03

Şimdi de 'Et yiyen parazit' alarmı: İthalat durdu

Meksika’nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde etle beslenen ve hayvanlar için ölümcül olabilen vida kurdu sineği yeniden ortaya çıktı. Et yiyen larvaların yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle ABD, Meksika’dan yapılan sığır ithalatını bir kez daha askıya aldı.

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Çiftçiler ve veterinerler, bu tehdit karşısında devlet desteği olmadan mücadele veriyor. Bazı hayvan sahipleri, tedaviye ulaşamayıp larvaları çıkarmak için açık yaralara benzin veya kireç sürüyor.

Tedavi Zor, Yayılma Hızlı

Hayvanlarda açık yara bırakmadan yayılan sinek larvaları, sadece ineklerde değil, koyun, domuz, kedi ve köpeklerde de görülüyor. Veteriner Alfredo Chavez, sadece son bir ayda onlarca vakaya müdahale ettiğini söylüyor. Elindeki cımbızla bir hayvandan diğerine geçerek larvaları tek tek çıkaran Chavez, durumu şöyle özetliyor: “Bu hastalıkla tek başımıza savaşıyoruz.”

İhracat Krizi

ABD, ilk olarak Mayıs ayında sığır ithalatını durdurmuş, ardından kademeli olarak yeniden açmıştı. Ancak bu ay Veracruz'da enfekte bir hayvanın tespit edilmesiyle sınır tekrar kapatıldı.

Trump yönetimi, parazitin ABD sınırlarına ulaşmasından endişeli. Özellikle Teksas'a yayılması hâlinde milyarlarca dolarlık zarara yol açabileceği belirtiliyor.

Çözüm Uçaktan Gelecek

Meksika, ABD desteğiyle kısır sinek salımı yapacak bir tesis kuruyor. Ancak tesisin faaliyete geçmesi 2026’yı bulacak. Bu süreçte üreticiler, artan tedavi maliyetleriyle ve hayvan kayıplarıyla karşı karşıya.

Edi Valencia Santos adlı çiftlik çalışanı, geçmişte küçük uçaklarla yapılan sinek salımının etkili olduğunu hatırlatıyor:

“Yine aynı yöntemi denemek istiyoruz ama elde kaynak yok.”
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