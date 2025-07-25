Şimdi de 'Et yiyen parazit' alarmı: İthalat durdu





Meksika, ABD desteğiyle kısır sinek salımı yapacak bir tesis kuruyor. Ancak tesisin faaliyete geçmesi 2026’yı bulacak. Bu süreçte üreticiler, artan tedavi maliyetleriyle ve hayvan kayıplarıyla karşı karşıya.

Çiftçiler ve veterinerler, bu tehdit karşısında devlet desteği olmadan mücadele veriyor. Bazı hayvan sahipleri, tedaviye ulaşamayıp larvaları çıkarmak için açık yaralara benzin veya kireç sürüyor.Hayvanlarda açık yara bırakmadan yayılan sinek larvaları, sadece ineklerde değil, koyun, domuz, kedi ve köpeklerde de görülüyor. Veteriner Alfredo Chavez, sadece son bir ayda onlarca vakaya müdahale ettiğini söylüyor. Elindeki cımbızla bir hayvandan diğerine geçerek larvaları tek tek çıkaran Chavez, durumu şöyle özetliyor: “Bu hastalıkla tek başımıza savaşıyoruz.”ABD, ilk olarak Mayıs ayında sığır ithalatını durdurmuş, ardından kademeli olarak yeniden açmıştı. Ancak bu ay Veracruz'da enfekte bir hayvanın tespit edilmesiyle sınır tekrar kapatıldı.Trump yönetimi, parazitin ABD sınırlarına ulaşmasından endişeli. Özellikle Teksas'a yayılması hâlinde milyarlarca dolarlık zarara yol açabileceği belirtiliyor.Edi Valencia Santos adlı çiftlik çalışanı, geçmişte küçük uçaklarla yapılan sinek salımının etkili olduğunu hatırlatıyor:“Yine aynı yöntemi denemek istiyoruz ama elde kaynak yok.”