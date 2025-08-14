Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Hatay ve Mersin yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi! /14 Ağustos 2025 10:54

Şimdi de Hatay ve Mersin yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi!

Hatay’ın Hassa ilçesi ile Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınları ikinci gününde de kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan alevler nedeniyle yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.

SHABER3.COM

Hatay’ın Hassa ilçesinde dün akşam başlayan orman yangını, ikinci gününde de kontrol altına alınamadı. Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası civarında saat 19.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Gece boyunca 173 araç ve 470 personel karadan alevlere müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da çalışmalara katıldı. Yangın nedeniyle Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden toplam 540 kişi tahliye edildi.


MERSİN'DE DE YANGIN 2. GÜNÜNDE
Mersin’in Silifke ilçesinde de orman yangını devam ediyor. Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

46 arazöz, 13 su ikmal aracı, söndürme helikopterleri ve 344 personelin görev aldığı müdahaleler devam ediyor. Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile bu bölgelerdeki 5 mezra, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Her iki ilde de ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

