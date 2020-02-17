Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de Hindistan ile kriz! /17 Şubat 2020 12:58

Şimdi de Hindistan ile kriz!

Dış politikada günü birlik kararlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fevri çıkışları yüzünden Türkiye her gün bir başka ülke ile karşı karşıya geliyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim noktalarının başında gelen Keşmir meselesinde Pakistan'dan yana yaptığı açıklamalar Yeni Delhi hükümetini öfkelendirdi. 

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Torunlar'ın çağrılma sebebi olarak Erdoğan'ın Pakistan Parlamentosu'nda yaptığı Keşmir konulu açıklamalar  gösterildi.

ERDOĞAN: DÜN ÇANAKKALE, BUGÜN KEŞMİR

Erdoğan geçen hafta Pakistan ziyaretinde, "Şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullanmıştı. 

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’ye "İçişlerimize müdahale etme." mesajı vermişti.
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