Şimdi de Hindistan ile kriz: Türk mallarına ambargo koyuyorlar

Ankara’nın Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesi politikasına sert tepki geldi. Hindistan, Türkiye’den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı. Reuters’ın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir Hindu yetkili “Hükümetimiz Türkiye ve Malezya’nın yorumlarını hoş karşılamadı ve bu iki ülke ile ticaretimizi sınırlandıracağız.” dedi. Yetkili kişi Hindistan yönetiminin Türkiye’den petrol ve çelik ürünlerinin ithalatında kısıtlamaya gideceğini belirtti.

Hindistan geçtiğimiz yıl Müslüman nüfusu yoğun Cammu Keşmir’in anayasadaki özel hükmünü kaldırarak bu özerk bölgeyi kendine bağladı. Türkiye, dışişlerinden yapılan yazılı açıklama ile bu karara tepki gösterdi. Ankara, “Hindistan Anayasasının Cammu Keşmir’e özel statü tanıyan 370. maddesinin ilga edilmesinin mevcut gerilimi artırmasından endişe duyuyoruz.” dedi.





Euronews’in aktardığına göre, Hindistan Malzeya ilişkilerindeki gerginlik ise Başbakan Mahathir Malezya’nın Hindistan vatandaşlık yasasını “ayrımcı” bulması ile arttı. Hindistan hali hazırda dünyanın en büyük ikinci palmiye yağı üreticisi Malezya’dan bu ürünün ithalatını tamamen durdurmuş durumda.





Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırıldı ve eyalet ikiye bölündü.





Eyalet, 31 Ekim’de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh “Birlik Toprağı” statüsünde iki bölgeye ayrıldı.





Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir’de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.