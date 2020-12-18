Şimdi de İmamoğlu'nu hedefe koydu: Bana terbiyesizlik yaptı

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.





Haber Global'den Jülide Ateş'le 40 programında konuşan Özdağ, İmamoğlu'nun Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerini hatırlatarak; "İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu soran Ateş'e İmamoğlu'nun kendisine büyük bir terbiyesizlik yaptığını söyledi. Özdağ, "Bu terbiyesizliği kamuoyu ile paylaşmayacağım" dedi.





‘NÖBETÇİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR’





Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'yu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim. Kendisi de seçim sürecini iyi yönetti. Fakat Türkiye'nin güvenliği, devlet güvenliği, terör ile mücadele, istihbarat konularında bilgisi yoktur. Şu anda nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bence İstanbul Belediye Başkanlığı'na odaklansa ve kendi partisinin işleriyle uğraşsa daha başarılı olacak. İmamoğlu, İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin" ifadelerini kullandı.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu'yla ilgili iddiaları üzerine "çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun." demişti