Şimdi de Kastamonu ve Adıyaman...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" açıklaması yaptı ancak resmi ağızlardan gelen bilgiler bunun doğru olmadığını gösteriyor.

ADIYAMAN



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'da artan koronavirüs salgınında pozitif vakaların arttığını dile getirerek hastanelerine ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu açıkladı.

Kılınç, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak hastane ve yoğun bakımların dolduğunu söyledi.

Twitter hesabından video paylaşan Kılıç, "Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz" diye konuştu.

KASTAMONU

Kastamonu Valisi Avni Çakır, ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla yapılan denetime katılarak, “Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanması yönünde kararlar alabiliriz” dedi. Çakır, sağlık merkezlerindeki tedavi kotasının dolmak üzere olduğunun altını çizdi.





İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ve 81 ile yolladığı genelge doğrultusunda yapılan denetim kapsamında, kent merkezindeki esnafı dolaşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.





“Kastamonu olarak Kovid-19 ile mücadelede çok başarılı çalışmalar verdik. Sağlık merkezlerimizdeki tedavi kotamızda bir sıkıntı yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı" diyen Çakır, şöyle devam etti:





"Halkımızın, esnafımızın, vatandaşımızın dikkatini en yüksek seviyeye çıkartılması noktasında böyle bir harekete ihtiyacımız vardı. Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Bu noktada Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Şu aşamada bu tedbir gündemimizde yok. Fakat ilk fırsatta gelebilir. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz.”