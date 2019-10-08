Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimdi de kırmızı ete yüzde 20 zam geliyor /08 Ekim 2019 08:34

Şimdi de kırmızı ete yüzde 20 zam geliyor

Maliyetlerindeki artıştan dolayı kırmızı ete yüzde 20 zam yapmayı planlayan sanayiciler, tüketimin düşmesi sebebiyle bu zammı bekletiyor.

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 Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Tüketim yüzde 40 daraldı. Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi.
 
Zammın şimdilik bekletildiğini belirten Yücesan, balığın kırmızı ete alternatif olarak görüldüğünü, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete olan talebin artmasıyla zam yapılacağına işaret etti.
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