Samanyolu Haber /Sağlık / Şimdi de korku sendromu /10 Mayıs 2020 19:08

Şimdi de korku sendromu

Koronavirüs'e yakalanan hastalarda "asla iyileşmeyeceğim" şeklinde korku sendromu görülmeye başlandı.

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Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, insanların Koronavirüs sebebiyle korktuğunu söyledi. 

Çelik, "'Koronavirüs korku sendromu oluşmaya başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu tahmin doğru çıkıyor gibi. Kendi yakınımız olan hastalar da oldu. Hastanede çalışan kişiler de oldu. Psikolojik olarak bir düşüklük oluyor. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesi ile bize geliyorlar." diye konuştu.

Hastalıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konulara değinen Çelik, "Bağışıklık sistemini asıl baskılayan şey bu korkudur. Korktuğunuz zaman bağışıklık sisteminiz çok daha kötü şekilde baskılanacak ve çok daha kötü bir şekilde virüs ve bakterilerden harap olmuş olacak." dedi.

25 GÜNLÜK BEBEK İLE ANNESİNE KORANA TEŞHİSİ

Hastanelerinde iyileşen hasta sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, yeni doğum yapmış annenin 25 günlük bebeği ile kendilerine geldiğini söyledi. 

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Korona sendromuna dikkati çekti.

Çelik, "Anne ve bebek pozitifti. Elimizden gelen desteği verdik. Çocuk bir kere yoğun bakıma gitmek zorunda kaldı. 2 gün sonra annesinin yanına aldık ve iyileştiler. Özellikle bu genç ve yeni doğmuş insanların hayata tutunmasını sağlamak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
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