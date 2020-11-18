Son zamanlarda sağ ve sol muhalefette Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve Ümit Özdağ'la başlayan bölünme iddialarının şimdi de Kürt siyasetine sıçradığı öne sürüldü.





Eski CHP'li, şimdilerin AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Twitter hesabından "taze ve kesin bilgidir" dediği açıklamanın tamamı şöyle:







"HDP’ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..."



