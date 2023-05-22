Samanyolu Haber /Sağlık / Şimdi de kuş gribi aşısı furyası mı? /22 Mayıs 2023 07:34

Şimdi de kuş gribi aşısı furyası mı?

WOAH Genel Direktörü Monique Eloit, kuş gribinin enfekte olan göçmen yabani kuşlardan bulaştığını işaret ederek, aşılamanın başta ördekler olmak üzere serbest gezinen kümes hayvanlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

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Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) Genel Direktörü Monique Eloit, hükümetlere yaptığı çağrıda kuş gribine karşı kümes hayvanlarına yönelik aşılamanın ciddi bir şekilde ele alınmasını istedi.

Milyonlarca kümes hayvanının kuş gribi yüzünden telef olduğunu hatırlatan Eloit, gerekli önlemlerin zamanında ve etkili bir şekilde alınmaması halinde maddi zararın katlanarak artacağı uyarısında bulundu.

WOAH Genel Direktörü Monique Eloit, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Her ülkenin salgın gerçeğini tam olarak anladığı bir Covid-19 krizinden çıkıyoruz. Artık uluslararası ticaret yapan hemen hemen her ülkede enfeksiyon görüldüğüne göre hastalığı kontrol altına almak için ana çare olmaya devam eden sistematik itlafın yanı sıra belki de aşılamayı tartışmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Eloit, kuş gribinin enfekte olan göçmen yabani kuşlardan bulaşmasından dolayı, aşılamanın başta ördekler olmak üzere açık havada dolaşan kümes hayvanlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Bugün başlayan ve 5 gün sürecek genel kurul oturumlarında kuş gribinin küresel olarak nasıl kontrol altına alınacağı konusu masaya yatırılacak.

WOAH araştırmasına göre üye ülkelerin sadece yüzde 25’i aşılanmış kümes hayvanı ithalatına izin verilmesini kabul ediyor.

AB’nin 27 üyesi geçen yıl kuş gribi için ortak bir aşı stratejisi geliştirilmesini benimsedi. Fransa, AB içinde sonbaharda ördekleri kuş gribine karşı aşılayan ilk ülke oldu.

Eloit, kümes hayvanlarının ihracatında ilk sıralarda yer alan AB ülkelerinin bir blok halinde bu stratejiyi uygulamaya koyması halinde önemli bir adım atılacağı görüşünü dile getirdi.

Reuters’e göre dış ticaretteki sınırlamalar yüzünden Amerika Birleşik Devletleri de (ABD) bu konuda “ayak sürüyen” ülkeler arasında yer alıyor.

ABD Tarım Bakanlığı, Retures’e e-mail aracılığıyla gönderdiği yazılı cevapta kuş gribine karşı aşı seçeneğini gözden geçirmekle birlikte kümes hayvanlarını bu kalıcı tehditten koruyabilecek diğer biyogüvenlik önlemlerinin de ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildiğini açıkladı.

Kuş gribi nasıl ve nerede çıktı?

Kuş gribi ilk olarak Çin’in güneyinde 1996 yılında tespit edildi. Bu tarihten itibaren salgın Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya doğru genişledi.

Kuş gribinin etkili olan türü “H5N1” göçmen kuşlarla ortaya çıktı. Salgının yayılma oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken bilim insanlarına göre, bir kuş 100’e yakın kuşa bu virüsü bulaştırabiliyor.

Avrupa, yaklaşık 1,5 yıldır en ağır kuş gribi dalgasıyla mücadele ediyor. Salgın nedeniyle 5 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi.
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