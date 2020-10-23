Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de kuş gribi çıktı! /23 Ekim 2020 10:23

Şimdi de kuş gribi çıktı!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısının arttığı Hollanda'da şimdi de kuş gribi alarmı verildi.

SHABER3.COM

Hollanda Tarım Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Utrecht şehrine bağlı Kockengen Köyü'nde ölü bulunan 6 yaban ördeğine yapılan testlerin neticesinde 2 hayvanda kuş gribine rastlandığı bildirildi. 

Açıklamada, aynı bölgede ölen bir yaban ördeğinin de kuş gribi şüphesiyle incelendiği ifade edildi. 

Tarım Bakanı Carola Schouten, virüsün yayılmasını önlemek için tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesini istedi. 

VİRÜSÜ GÖÇMEN KUŞLAR GETİRDİ

Bakanlık uzmanları, virüsün Hollanda'ya büyük ihtimalle Rusya veya Kazakistan'dan göçen kuşlar üzerinden geldiği bilgisini paylaştı. 

Hayvanlarda rastlanan kuş gribi virüsünün, yüksek patojen türü olan H5N8 olduğu kaydedildi. 

Hollanda'da son yıllarda birçok çiftlikte kuş gribine rastlanmış ve on binlerce tavuk itlaf edilmişti.
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