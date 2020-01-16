Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de o hâkimler hakkında soruşturma /16 Ocak 2020 15:24

Şimdi de o hâkimler hakkında soruşturma

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski korgeneral Metin İyidil hakkında beraat ve tahliye kararı veren Ankara 20'nci Ceza Dairesi'nin başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı. Hâkimler hakkında inceleme başlatıldı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski korgeneral Metin İyidil hakkında beraat ve tahliye kararı veren ceza daresi üyeleri hakkında inceleme başlattı. Hâkimler ayrıca görevden alınıp başka yerlere atandı.

Hakkında beraat ve tahliye kararı verildikten sonra tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı emekli korgeneral Metin İyidil'in serbest bırakılmasıyla HSK inceleme başlattı. 

HSK, İyidil hakkında beraat ve tahliye kararını alan istinaf mahkemesi olarak görev yapan Ankara 20'nci Ceza Dairesi'nin başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı. 

20'nci Ceza Dairesi'ne yeni başkan ve üyeler atandı.

BERAAT EDEN METİN İYİDİL DÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Metin İyidil, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmıştı. 

İstinaf müracaatı dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. 

NİHAT ÖZDEMİR'İN OĞLU VE KIZI DA GÖZALTINDA

Kararın ardından İyidil bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İyidil'le beraber Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemirve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya’nın da gözaltına alınmıştı.
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