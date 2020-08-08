Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de ölümcül Kara Veba! /08 Ağustos 2020 22:11

Şimdi de ölümcül Kara Veba!

Tarihin en ölümcül salgınlarından biri olan Kara Ölüm'e sebep olan Bubonik Veba'nın Çin'de yeniden ortaya çıkması yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair endişeleri daha da artırıyor.

SHABER3.COM

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde Bayan Nur şehrinde Hıyarcıklı (Bubonik) Veba sebebiyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede hafta içi Hıyarcıklı Veba sebebiyel bir kişi ölmüştü.

Şehirde 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve bunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde geçen kasım ayından bu yana ikisi daha ölümcül olan Pnömonik Veba olmak üzere toplam dört veba vak'asının tespit edilmesinin ardından alarm verildi.

Geçen ay da Moğolistan'da 15 yaşında bir çocuk hayvanlardan insana geçen Bubonik Veba hastalığından dolayı hayatını kaybetmişti.

BUBONİK (HIYARCIKLI) VEBA NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Veba dağ sıçanı gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen "Yersinia pestis" bakterisinin sebep olduğu bir hastalık.

Hıyarcıklı Veba ise hastalığın en yaygın şekli ve enfekte bir pirenin ısırmasından kaynaklanıyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Kara Veba'ya sebep olan üç formdan biri olan Bubonik Veba, vücuda girdikten sonra 2-8 günlük kuluçka süresini takiben lenf bezlerinin şişmesi, ağrıması, yüksek ateş, titreme ve öksürükle kendini gösteriyor.

"Kara Veba" veya "Kara Ölüm" olarak da bilinen Bubonik Veba, ilk belirtiler ortaya çıktığında derhal antibiyotik ile tedavi edilmezse yüzde 90 oranında ölümle sonuçlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şimdi de ölümcül Kara Veba! Sonraki Haber >>

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:30:43