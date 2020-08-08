Şimdi de ölümcül Kara Veba!

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde Bayan Nur şehrinde Hıyarcıklı (Bubonik) Veba sebebiyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede hafta içi Hıyarcıklı Veba sebebiyel bir kişi ölmüştü.







Şehirde 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve bunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.





İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde geçen kasım ayından bu yana ikisi daha ölümcül olan Pnömonik Veba olmak üzere toplam dört veba vak'asının tespit edilmesinin ardından alarm verildi.





Geçen ay da Moğolistan'da 15 yaşında bir çocuk hayvanlardan insana geçen Bubonik Veba hastalığından dolayı hayatını kaybetmişti.





BUBONİK (HIYARCIKLI) VEBA NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?





Veba dağ sıçanı gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen "Yersinia pestis" bakterisinin sebep olduğu bir hastalık.





Hıyarcıklı Veba ise hastalığın en yaygın şekli ve enfekte bir pirenin ısırmasından kaynaklanıyor.





Euronews Türkçe'nin haberine göre; Kara Veba'ya sebep olan üç formdan biri olan Bubonik Veba, vücuda girdikten sonra 2-8 günlük kuluçka süresini takiben lenf bezlerinin şişmesi, ağrıması, yüksek ateş, titreme ve öksürükle kendini gösteriyor.





"Kara Veba" veya "Kara Ölüm" olarak da bilinen Bubonik Veba, ilk belirtiler ortaya çıktığında derhal antibiyotik ile tedavi edilmezse yüzde 90 oranında ölümle sonuçlanıyor.