Şimdi de peş peşe hekim istifaları

1 Temmuz itibariyle 'Yeni Normalleşme' sürecinde alınan tedbirlerin yetersizliği gündeme gelirken, illerden de hekimlerin istifa ya da emeklilik haberleri gelmeye devam ediyor.







Batman ve Düzce'nin ardından Manisa'da da geçen ay 6 hekimin emekliliğini istediği öğrenildi.





T24 sitesine konuşan Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, "pandemi sürecindeki endişe hekimlerde de var. Son süreçte hastalık (Covid -19) hortlayınca, hekimlerin istifa ettiğini, emekliye ayrıldığını biliyoruz. Geçen ay Manisa'da 6 hekim emekliliğini istedi" dedi.





Sağlık çalışanlarının ağır şartlarda ve ölümle burun buruna çalıştığını belirten Şahut Duran, ek ödemelerin haziran ve temmuzda yapılmamasının motivasyonu düşürdüğünü, bunun mağduriyet yarattığını söyledi.





Sağlık çalışanlarının yaz aylarında özel giysilerle çalışmasını "Fırına girmiş gibi" sözleriyle tanımlayan Şahut Duran, doktorlar için "emekliliklerini istiyorlar çünkü ek ödemesiz aldıkları maaş emekliliklerinde alacakları maaşla aynı" dedi.





Başka illerde de istifalar olmuştu





Normalleşme süreci sonrasında tedbirlerin gevşetilmesiyle beraber vaka sayılarının arttığı Batman’da 4 hekim istifa etmişti.





Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, ”Sağlık çalışanlarımızın zaten fedakârca bu sürecin sorumluluğunu alıyorlardı. Ağır bir iş yükü altındaydılar hem fiziki hem de psikolojik olarak sağlık çalışanlarımız için yıpratıcı bir süreçti. Biz TTB olarak ısrarla sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıyla toplum sağlığının korunacağını, bu anlamda sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının pandemiye uygun düzenlenmesini, kişisel koruyucu ekipmanlarının nitelikli bir şekilde eksiksiz tamamlanması gerektiğini söylüyorduk” diye konuşmuştu.





Geçtiğimiz günlerde de Düzce'de 2 hekim, 'yorgunluk ve haksızlık' gerekçesiyle görevini bırakmıştı.



