Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Putin'e teklif etti: Kabil Havaalanı'nı biz işletelim /21 Ağustos 2021 18:35

Şimdi de Putin'e teklif etti: Kabil Havaalanı'nı biz işletelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceğini söyledi.

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Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. 

Açıklamaya göre Erdoğan Putin'e Kabil Havaalanı işletmesini istediklerini tekrar etti.

"Türkiye, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu devam ettirebilir"

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini; Türkiye'nin sürdüreceği bu sorumluluğun, başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Erdoğan ayrıca Taliban'ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını ancak Taliban'ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını belirtti.
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