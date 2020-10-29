Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de S.Arabistan! Bir Fransız bıçaklandı /29 Ekim 2020 14:47

Şimdi de S.Arabistan! Bir Fransız bıçaklandı

Suudi Arabistan devlet haber ajansının geçtiği bir son dakika bilgisine göre Cidde kentinde bulunan Fransız Konsolosluğu’nda çalışan bir güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı.

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Güvenlik görevlisi yaralanırken Suudi vatandaşı olduğu belirtilen 40 yaşındaki saldırgan yakalandı.

Euronews'in aktardığı habere göre yaralanan kişinin konsoloslukta çalışan güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Durumunun ağır olmadığı belirtilen görevliye ilk müdahaleler yapıldı.

Suudi yetkililer saldırının amacına ilişkin henüz bir netlik olmadığını kaydederken olay Fransa'ya yönelik protesto ve boykotların yaşandığı günlerde gerçekleşmesi nedeniyle gözler yapılacak soruşturmadan çıkacak sonuca çevrildi.

Fransa hükümeti geçtiğimiz günlerde dünya çapında Fransız vatandaşlarına yönelik saldırı ihtimaline karşı uyarılarda bulunmuştu.

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