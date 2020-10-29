Şimdi de S.Arabistan! Bir Fransız bıçaklandı

Güvenlik görevlisi yaralanırken Suudi vatandaşı olduğu belirtilen 40 yaşındaki saldırgan yakalandı.

Euronews'in aktardığı habere göre yaralanan kişinin konsoloslukta çalışan güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Durumunun ağır olmadığı belirtilen görevliye ilk müdahaleler yapıldı.





Suudi yetkililer saldırının amacına ilişkin henüz bir netlik olmadığını kaydederken olay Fransa'ya yönelik protesto ve boykotların yaşandığı günlerde gerçekleşmesi nedeniyle gözler yapılacak soruşturmadan çıkacak sonuca çevrildi.



