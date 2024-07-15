Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de sahte 'NATO Türkiye temsilcisi' çıktı: Bakanlarla fotoğrafı var /15 Temmuz 2024 11:22

Şimdi de sahte 'NATO Türkiye temsilcisi' çıktı: Bakanlarla fotoğrafı var

Kendisini 'NATO Türkiye Temsilcisi' olarak tanıtan İsmail Karadağ’ın, bu unvana sahip olmadığı anlaşıldı. Karadağ’ın bakanlar ve yardımcıları ile fotoğrafları var.

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‘AK Gençlik Ocakları’ adlı yapının İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastırdıklarının açığa çıkmasının ardından şimdi de kendini, “Birleşmiş Milletler NATO Diplomatı ve Temsilcisi” olarak tanıtan bir kişi açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İsmail Karadağ isimli bir iş insanı kendini “Birleşmiş Milletler NATO Diplomatı” olarak tanıtıyor. Hatta Karadağ ile ilgili yapılan haberlerde “Birleşmiş Milletler NATO Türkiye Temsilcisi” olduğu iddia ediliyor.

‘KRİTİK GÖRÜŞME’ DEDİLER

Kısa süre önce yapılan “NATO Türkiye temsilcisi ile kritik görüşme” başlıklı bazı haberlerde şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, Birleşmiş Milletler NATO Türkiye Temsilcisi ve Diplomat olarak atanan İsmail Karadağ ile İstanbul’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından atanan Diplomat İsmail Karadağ’a hayırlı olsun ziyaretine gelen Türkiye Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, bu buluşmayı kendi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.”

Olayın daha da ilginç kısmı ise Karadağ’ın açıklaması. Daha önceki açıklamalarında İsmail Karadağ, "Bana bu görevi layık gören devlet büyüklerime sonsuz teşekkürler diliyorum. Gerek Avrupa ülkelerinde gerek kendi toprağım olan Türkiye'de ülkem, vatanım ve bayrağım için bana verilecek görevleri şerefli bir şekilde taşıyacağım” dahi dedi.

BirGün’ün ulaştığı Dışişleri Bakanlığı “Birleşmiş Milletler NATO Türkiye Temsilcisi” şeklinde bir unvan olmadığını ve İsmail Karadağ’ın Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmediğini söyledi.

Karadağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve AKP Milletvekili Orhan Yeğin gibi bazı isimlerle görüştüğü görülüyor.
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