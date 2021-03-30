Şimdi de Suçiçeği aşısında sıkıntı yaşanıyor

Kamuoyunda koronavirüs aşıları tartışılırken şimdi de suçiçeği aşısı krizi başladı. Ebeveynler, Sağlık Bakanlığının suçiçeğine karşı aşı temin edememesi nedeniyle aile sağlığı merkezlerine aylardır aşının gönderilmediğini, çocuklarına aşı yaptıramadıklarını söylüyor. Üstelik bebeklere 12’nci ayda yapılması gereken aşıyı aylardır yaptıramayanlar bulunuyor.





BEŞ AYDIR AŞI BEKLİYORUZ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Antep’te yaşayan Müge Tüfekçi, 13 aylık bebeğine beş aydır suçiçeği aşısını yaptıramadığını belirterek şunları söyledi: “Aile hekimliklerinin aşı listesinde olan suçiçeği aşısının tüm bebeklere vurulması gerekiyor. Ancak, aşı eylül ayından beri bulunamıyor. Bebeklerin bu aşıyı 12’nci ayda yaptırması gerektiği söyleniyor ama aile hekimliklerinde aşı yok. Aile hekimliğindeki sağlıkçılar, ‘Haftada bir, iki tane aşı geliyor, onu da sırada bekleyen ve aşı zamanı en fazla gecikmiş bebeğe yapıyoruz’ diyor. Öte yandan bu aşı parayla satılan ve eczanelerde bulunabilecek bir aşı değil. Antep’te yaşamama rağmen Mersin ve Niğde’de bu aşıyı bulmaya çalıştım. ‘Bu aşı Türkiye’de yok, bulamazsınız, boşuna aramayın’ dediler.”





5-10 TANE GELİP BİTİYORMUŞ

Tüfekçi gibi birçok yurttaş aylardır suçiçeği aşısı bulamadığını ifade ederek tepkilerini sosyal medyada dile getiriyor. Bir yurttaş, Twitter’da “İstanbul’da 16’ncı ayına giren kızımıza suçiçeği aşısı vurulmadı. Aşının temin edilemediği ve son beş ayda sadece yedi tane gönderildiği söylendi” diye yazdı. Bir başka yurttaş ise “Kocaeli’nde aylardır suçiçeği aşısı bulamıyoruz. Aile hekimliği de Sağlık Bakanlığı da ‘Aşı yok’ diyor. Aşı, 5-10 tane gelip bitiyormuş. Altı aydır aşı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Aile hekimliklerine suçiçeği aşısının çok uzun zamandır az sayıda gönderildiğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı suçiçeği aşısında yaşanan sorunları şöyle anlattı: “Suçiçeği aşısı yaklaşık altı, yedi aydır yeterli sayıda gönderilmiyor. Sağlık Bakanlığı bu aşıyı, Covid-19 aşılarını da aldığı Çinli Sinovac şirketinden alıyor. Benim aşı yapmam gereken yedi bebek varsa bana üç, dört aşı gönderiliyor. Normalde 12’nci ayda olması gereken aşıyı ancak 14 veya 15’inci ayda yaptığımız zamanlar oluyor. Gelen aşıyı da en fazla bekleyen ve aşı zamanı en fazla geciken bebeğe yapıyoruz. Suçiçeği özellikle okullar ve kreşler açılınca büyük bir risk haline geldi. Aşısız olan çocuk veya bebek yüksek risk altında kalıyor ve küçük çocuklar suçiçeğini ağır geçiyor. Zaman zaman kızamık ve tetanos aşısında da sıkıntılar ve gecikmeler yaşanıyor.”