Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Thodex iddiası: Soylu, polis elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdu /11 Haziran 2021 10:19

Şimdi de Thodex iddiası: Soylu, polis elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Soylu’nun Thodex vurgunundan haberi olduğunu iddia ederek, “Mahalle arasındaki kavgalarda bile 10 kişi tutuklanıyor. Adam 2 milyar dolarla kaçmış, göstermelik birkaç tutuklama yaptınız. Senin oğlunun, benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız, onu da anlatacağım” dedi. Peker, kendisinin bulunduğu ülkeye devlet görevlilerinin ve kiralık katillerin gönderildiğini öne sürdü.

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Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar dolarla birlikte yurt dışına kaçtı. Hakkında İnterpol kararı çıkarılan ve Arnavutluk polisi tarafından operasyon yapılan Özer, yakalanamayarak kayıplara karıştı.
 
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vurgundan haberi olduğunu iddia ederek, şu tweetleri paylaştı:

1-Lan kaşar Sülü, Thodex soyguncusu Fatih Özer’e bir günde İnterpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdun. Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım. Sen bilmiyor musun Arnavutluk’ta kuş uçsa benim haberim olur?

2-Lan süslü Sülüman, mahalle arasındaki kavgalarda bile 10 kişi tutuklanıyor. Adam 2 milyar dolarla kaçmış, göstermelik birkaç tutuklama yaptınız. Senin oğlunun, benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız, onu da anlatacağım.

3- Süslü Sülüman, sana olan kızgınlığım senin hırsız olmandan dolayı değil. Zaten her yer hırsız dolu. Senin devletin namusunu lekelemenden dolayı.

4- Gücünün yettiği gariplere diyordun ya size devletin gücünü göstereceğim diye, ben de sizin kör olmuş gözlerinize Yüce ALLAH’ın gücünü göstereceğim. Sizi rezil edeceğim.

5-Akraban sadık soylu özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan’a kaçırmak için planlar yapıyor ya, ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğim, sizi hangi polis kardeşimiz alacak? İpin ucu puştun elinde, onlar ne yapsın?

‘KİRALİK KATİLLERİ BİR PAKET YAPAYIM’

Bulunduğu ülke gönderilen MİT elamanlarına seslenen Peker, “Buraya gönderilen devlet görevlisi kardeşlerim, lütfen siz bir süre olaya müdahil olmayın. Süslü Süleymanla derin Mehmet’in yakınlarının koordine ettiği kiralık katillerle ben bir yüzleşeyim, onları paket servis yapıp bunları bir rezil edeyim. Gelecek olan kiralık katil mi devlet görevlisi mi bilmediğim için rahat hareket edemiyorum. Siz bir süre lütfen karışmayın. Lan sülü, Allah’ın tuttuğunu kimse azad edemez. Bizi Allah tutmuş, kim eder azad” diye konuştu.
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