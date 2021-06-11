Şimdi de Thodex iddiası: Soylu, polis elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdu

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar dolarla birlikte yurt dışına kaçtı. Hakkında İnterpol kararı çıkarılan ve Arnavutluk polisi tarafından operasyon yapılan Özer, yakalanamayarak kayıplara karıştı.





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vurgundan haberi olduğunu iddia ederek, şu tweetleri paylaştı:





1-Lan kaşar Sülü, Thodex soyguncusu Fatih Özer’e bir günde İnterpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdun. Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım. Sen bilmiyor musun Arnavutluk’ta kuş uçsa benim haberim olur?





2-Lan süslü Sülüman, mahalle arasındaki kavgalarda bile 10 kişi tutuklanıyor. Adam 2 milyar dolarla kaçmış, göstermelik birkaç tutuklama yaptınız. Senin oğlunun, benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız, onu da anlatacağım.





3- Süslü Sülüman, sana olan kızgınlığım senin hırsız olmandan dolayı değil. Zaten her yer hırsız dolu. Senin devletin namusunu lekelemenden dolayı.





4- Gücünün yettiği gariplere diyordun ya size devletin gücünü göstereceğim diye, ben de sizin kör olmuş gözlerinize Yüce ALLAH’ın gücünü göstereceğim. Sizi rezil edeceğim.





5-Akraban sadık soylu özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan’a kaçırmak için planlar yapıyor ya, ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğim, sizi hangi polis kardeşimiz alacak? İpin ucu puştun elinde, onlar ne yapsın?



