Şimdi de Trump, Zelensky’yi suçladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Patrick Bet-David’in podcast’ine katılan Trump, Zelensky’yi “şimdiye kadar gördüğü en iyi satıcı” olarak nitelendirerek, onun her göründüğünde büyük meblağlarda yardım aldığını söyledi.





Trump, Zelensky’nin bu savaşı başlatmasına asla izin vermemesi gerektiğini vurguladı ve bu duruma sempati duyduğunu ancak savaşın kaybedildiğini belirtti.





Trump’a göre, Zelensky’nin Rusya ile barışçıl bir çözüm bulması gerekirken, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri ve mali yardımlar sadece çatışmayı teşvik etti. Ayrıca, Başkan Joe Biden’ı da Ukrayna’daki çatışmayı kışkırtmakla suçlayan Trump, kendi başkanlığı döneminde bu sorunu 24 saat içinde çözebileceğini öne sürdü.





Zelensky ise Trump’ın eleştirilerine karşılık olarak onu Ukrayna’yı ziyaret etmeye davet etti. İki lider, Eylül ayında New York’ta bir araya gelerek çatışmanın sona ermesi için olası güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın NATO üyeliği üzerine görüşmeler yaptı.