Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu! /06 Aralık 2025 14:31

Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!

Kars'ta Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.

SHABER3.COM

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

İstasyon Mahallesi’ndeki İstasyon Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kasasında hurda malzeme yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Adliyeler yol geçen hanına dönmüş! Diyarbakır Adliyesi'nden yüzlerce keleş mermisi çalındıAdliyeler yol geçen hanına dönmüş! Diyarbakır Adliyesi'nden yüzlerce keleş mermisi çalındı

Adliyedeki 147 milyonluk 'vurgunda' yeni detay: Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktıAdliyedeki 147 milyonluk 'vurgunda' yeni detay: Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

TUGAY KOMUTANLIĞININ DEPOSUNU SOYMUŞLAR

Araçta bulunan A.K. ve E.K.’nin beyanlarından şüphelenen ekipler, kamyonetteki malzemeler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda bunların 9’uncu Tugay Komutanlığı’nın depolarından çalındığını tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:23