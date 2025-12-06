Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!





TUGAY KOMUTANLIĞININ DEPOSUNU SOYMUŞLAR





2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9'uncu Tugay Komutanlığı'na ait levazım depolarından malzeme çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.İstasyon Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kasasında hurda malzeme yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.Araçta bulunan A.K. ve E.K.'nin beyanlarından şüphelenen ekipler, kamyonetteki malzemeler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda bunların 9'uncu Tugay Komutanlığı'nın depolarından çalındığını tespit etti.Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.