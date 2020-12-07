Samanyolu Haber /Medya / Şimdi de "Turancıyım" dedi /07 Aralık 2020 11:28

Şimdi de "Turancıyım" dedi

Kameralar önünde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a "Sizin yüzünüzden hayal kuramaz oldum. Ben hangi hayali kurmaya kalksam siz onu gerçekleştirmiş oluyorsunuz." diyerek methiye dizen yandaş yazar Hakan Albayrak şimdi de "Turancı" olduğunu belirtti.

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Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, “‘İslamcıyken Turancı mı oldun?’ diye soranlara” başlıklı makalesinde kendisinin "hep Turancı" olduğunu belirtti.

Albayrak, “Adı ister konfederasyon olsun ister başka bir şey; Türkiye ile Azerbaycan’ın siyasi birliğini de görürüz inşaallah. İslamcılık bu dileğe niye mani olsun ki?” ifadelerini kullandı.

Albayrak bugün yayımlanan makalede şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan’ın zafer sevincini paylaşmamı nedense yadırgayıp ‘İslamcıyken Turancı mı oldun?’ diye soranlar var. Her biri İslam ülkesi olan Turan ülkelerinin birliği davasını İslam birliği davasının bir cüzü olarak görüyorum ve bu bakımdan zaten hep Turancıydım."  

Karar yazarı Hakan Albayrak

"AZERBAYCAN, TÜRKİYE'YE VİZEYİ KALDIRSIN"

"Hatta Diriliş Postası’nda ‘Turan Yıldızı’ diye bir bölüm açmıştım, başka coğrafyalara mahsus bölümlerle beraber." bilgisine yer veren Albayrak, "Geçen sene bu köşede, Azerbaycan’ın Türkiye’ye vizeyi kaldırması münasebetiyle, Türkiye ile Azerbaycan’ın bütünleşmesini savunan bir yazı yazdığımı da hatırlatayım." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak son bir yıla kadar siyasi İslamcı olduğunu ve AKP'ye şartsız destek verdiğini belirtiyordu.


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