Yandaş tabip odası için ilk adım!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaş barodan sonra yandaş tabip odası için harekete geçti.





Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu'na hitap eden Erdoğan müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı" işaretinin peşinden koştu.





Erdoğan'ın "çoklu baro" dediği yandaş baronun önünü açan kanun değişikliğinin benzeri Türk Tabipleri Birliği (TTB) için yapılacak.





YANDAŞ BARODAN SONRA YANDAŞ TABİPLER BİRLİĞİ GELİYOR





İnsan hakları mücadelesinin önde gelen isimlerinden Şebnem Korur Fincancı'yı isim vermeden "terör örgütü üyesi" diye itham eden Erdoğan, "Düşünebiliyor musunuz? Terör örgütünden birini getirip TTB'nin başına koyuyorlar; bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir, terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adet el koymadı hadisesidir." dedi.





Erdoğan, "Her düşüncenin içinde yer aldığı Tabipler Birliği'ni oluşturmamız lazım. Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız." ifadelerini kullandı.





"TTB başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyelere ulaşmıştır." diyen Erdoğan, "TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir. Çoklu baro çalışmasının bir benzerini yapacağız." diye konuştu.





ERDOĞAN, BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ





Erdoğan şöyle devam etti: "Şimdi bu TTB ile alakalı, Odalar ve Borsalar Birliği'nde atılan adım neyse aynı şekilde suretle bu dönemde bu adımları atıp buralarda da her düşüncenin içinde yer aldığı Tabipler Birliği'ni oluşturmamız lazım."





Erdoğan, "Meclis'in yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz. Cumhur İttifakı'na, MHP'ye ve Sayın (Devlet) Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum." dedi.





AKP'ye yakın avukatların İstanbul'da 2 bin imza toplamasının akabinde İstanbul 2 No'lu Barosu'nun müracaatını Metin Feyzioğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Barolar Birliği kabul etmişti.





AKP ve MHP'ye yakın avukatlar Ankara'da da ikinci bir baro için imza toplama faaliyetine devam ediyor.





TEŞKİLATLARA "AKRABA" YASAĞI!







Akrabalarını hem partide hem hükûmette önemli makamlara getirmesi ile tanınan Erdoğan'ın AKP teşkilatlarına akraba yasağı getirmesi dikkati çekti.





Erdoğan, "Dar kadrocu yaklaşımdan uzak durmanızı rica ediyorum. Akraba, aşiret, şu bu değil." dedi.







