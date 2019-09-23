Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Yavaş: Makam araçlarını kullananları internetten yayınlayacağız /23 Eylül 2019 11:03

Şimdi de Yavaş: Makam araçlarını kullananları internetten yayınlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bundan sonra makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacaklarını söyledi.

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Şeffaflığa önem verdiklerini belirten Yavaş, "İlk 100 günün raporlarını tüm paydaşlarla paylaştık. Bu raporda yaptığımız bütün harcamalar var. 136 milyon lire bütçe fazlası verdik." dedi.

Araç sayısını 1600'lü rakamlardan 700'lü rakamlara düşürdüklerini belirten Yavaş., "İlk defa bir şey yapacağız, makam araçlarını hangi plakayı kimin kullandığını internetten yayınlayacağız. Kimin kullandığını görsünler, şikayet edeceklerse etsinler." diye konuştu.

"Birçok araç çok pahalı kiralanmış." diyen Yavaş, "Yeni bir ihale yaptık. Acemiliğimiz olabilir, bir takım eksikliklerimiz olabilir bunları kabul ediyoruz. Bu saatten sonra bizim parayla pulla işimiz olmaz, çok şükür maaşımız var. Dolayısıyla ihaleleri açıktan yaparak, belki önümüzdeki yıl ihale yapmadan hizmetlerin hepsini kendimizi yaparak israfın tamamen önüne geçmek istiyoruz. Bana eksik yapıyor desinler ama asla ve asla çalıyor dedirtmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
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