Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi ne olacak? Can Holding soruşturmasında yeni gelişme /19 Eylül 2025 16:35

Şimdi ne olacak? Can Holding soruşturmasında yeni gelişme

Habertürk'ün de sahibi olan Can Holding'e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi gibi kurumları bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik 11 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapıldı.

Holding yetkililerine 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçları yöneltiliyor.

Soruşturmanın Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yönetilemeyeceğine karar verildi.

Soruşturmayı artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Soruşturma dosyanın Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Bürosu'na devredildiği öğrenildi.
