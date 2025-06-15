Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi ne olacak? Danıştay 1150 odalı Saray'ın kaçak olduğuna hükmetti /15 Haziran 2025 14:35

Şimdi ne olacak? Danıştay 1150 odalı Saray'ın kaçak olduğuna hükmetti

Yıllardır devam eden tartışmada Danıştay son kararını verdi. Danıştay'ın en yüksek kurulu olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Beştepe'de yapılan Saray'ın kaçak olduğuna karar verdi. Oy çokluğu ile alınan karar 'kesin' karar hükmünde.

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Danıştay, birinci derece sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili “kaçak yapı” kararı verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2012 yılında yapılmaya başlandı ve 2014 yılında da açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu “ilke kararı” alarak sit alanına “zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak resmi kurum yapıları” diyerek izin vermişti.

Sözcü’nün haberine göre, TBMM eski Başkanvekili olan CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök, kurul kararını Danıştay’a taşımıştı. Ancak 4. Daire, kurul kararını yerinde bulmuştu. Bunun üzerine Gök, kararı temyiz ederek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı. 13 kişilik Kurul, 9’a karşı 4 oyla kararı bozdu. Kurulun verdiği karar kesin.

CHP’li Levent Gök, kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, ‘kamu kurumu’ diye ifade ettiği sözcüğü ‘resmi kurum’ olarak değiştirmişti. Yine ilke kararı içinde geçen ‘zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak resmi kurum yapıları’ olanak tanıyan bir karar almışlardı. Oysa ‘zorunlu altyapıdan’ kasıt elektrik, su, doğalgaz gibi yatırımlardır. ‘Resmi kurum’ kavramına girmediği için tekrar Danıştay’da dava açtık. Danıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kaçak olduğunu tescil etmiştir.”

“Danıştay’ın en yüksek organı olan kurulun kararı şu anlama geliyor: Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde inşa edilmiş olan saray hiçbir yasal dayanağı olmadan yapılmış bir yapıdır. Kaçak olarak yapıldığını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlamıştır. Danıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kaçak olduğunu tescil etmiştir. Kurulun verdiği karar kesindir. Atatürk’ün mirası AOÇ arazisine yapılan kaçak sarayın hesabı sorulacaktır.”
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