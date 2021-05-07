Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi ne olacak: Devlet Bahçeli de şehitlikte ellerini arkadan bağlamış /07 Mayıs 2021 16:03

Şimdi ne olacak: Devlet Bahçeli de şehitlikte ellerini arkadan bağlamış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında türbede ellerini arkadan bağladığı için soruşturma açılırken, bir ellerini bağlama vakası da Devlet Bahçeli’nin çıktı. Fotoğraflarda Bahçeli’nin şehitliği elleri arkada bağlı şekilde gezdiği görülürken, savcılığın bu saygısızlık için bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu oldu.

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Türbede ellerini arkadan bağladığı için hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de şehitlikte ellerini arkaya bağladığı ortaya çıktı. Savcılığın Bahçeli ile ilgili bir soruşturma açıp açmayacağı merak konusu oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, DOSYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen yıl bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması görüntüleri hakkında soruşturma açıldı. İstanbul’un Fethi’nin 567. yıldönümü törenlerine katılıp Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, ziyaret sonrasında Fatih’in eşi Gülbahar Hatun’un türbesini ziyaret sırasında ellerini bağlaması soruşturma konusu oldu. Savcılığın başlattığı soruşturma şu an İçişleri Bakanlığı’nda.


BAKAN SOYLU: SAYGISIZLIK, BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ OLAMAZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, türbede elleri bağlamayla ilgili yaptığı açıklamada “Büyüklerin yanında çocuklar ellerini arkaya koymazlar. Camilerde ve özellikle mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. İBB Başkanı bu törende ne için var? İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han için, orada onun kabrini ziyaret etmek, ona dua etmek için. Yani İBB başkanı sıfatıyla var. Tabii vatandaş bunu görünce saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri düşündükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görüntü olamaz” dedi.

BAHÇELİ DE ELLERİ ARKADA BAĞLI GEZMİŞ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç olarak gördüğü elleri arkadan bağlamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de şehitlik ziyaretinde yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Bahçeli, şehitliği elleri arkadan bağlı olarak gezdiği belirlendi. Bahçeli’nin bu durumu fotoğraflara da yansıdı.


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