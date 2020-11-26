Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi ne olacak? Putin Rus tescilli Corona aşısını vurdurmadı! /26 Kasım 2020 13:36

Şimdi ne olacak? Putin Rus tescilli Corona aşısını vurdurmadı!

Rusya'nın yüzde 95 etkili olduğunu duyurduğu 'Sputnik V' aşısının Devlet Başkanı Putin'e yapılmayacağı açıklandı.

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Rus haber ajanslarının günlük olarak bültenini yayınladığı ve %95 oranında başarılı olduğunu iddia ettiği Sputnik V aşısıyla ilgili ilginç bir bilgi geldi. 

Kremlin, Rusya'da geliştirilen ve yüzde 95 etkili olduğu açıklanan 'Sputnik V' aşısının Devlet Başkanı Putin'e 'şimdilik' yapılmayacağını açıkladı.

Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı adayının, deneme verilerinin 2. ara analizine göre yüzde 95 etkili olduğunu açıklandı. Gözler de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin "güvenli" olduğunu duyurduğu bu aşıyı yaptırıp yaptırmadığına çevrildi.

KIZINA YAPTIRDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Rus lider, ilk açıklanan "Sputnik V" aşısının kızı üzerinde denendiğini açıklamıştı. Putin yaptığı açıklamada bu duruma değinerek, kızının sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal hayatına devam ettiğini söyleyerek, "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor. Kızımın kanında virüse karşı antikor oluştu." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin, Rusya'da ön saflarda mücadele veren bazı sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve birkaç üst düzey yetkiliye klinik denemeler dışında verilmiş olmasına rağmen, Putin'in henüz denemelerin son aşamasını bitirmemiş bir aşıyı yaptıramayacağını bildirdi.

"DEVLET BAŞKANI ONAYLANMAMIŞ AŞIYI KULLANAMAZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Devlet Başkanı onaylanmamış bir aşıyı kullanamaz. Toplu aşılama henüz başlamadı. Dahası, tabii ki devletin lideri aşılamada gönüllü olarak yer alamaz. Bu şu an imkansız" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, denemelerin yakında tamamlanması gerektiğini ve Putin'in "gerekli görürse" aşıyı yaptırıp yaptırmama konusunda halkı bilgilendireceğini söyledi.

CNN: TESCİLLİ DEMİŞLERDİ

CNN televizyonu, Putin'in Sputnik V aşısının "dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı" olduğunu ve kendi kızının da bu aşıyı yaptırdığını söylemesinin üzerinden aylar geçtiğini ancak Rus liderin aşı olmadığını, Peskov'un "onaylanmış" ve "tescillenmiş" ifadeleri arasında ne gibi bir farklılık olduğuna açıklık getirmediğini belirtti.

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