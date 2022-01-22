Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 'Şimdilik' Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayacak /22 Ocak 2022 16:13

Almanya 'Şimdilik' Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayacak

Almanya, Moskova-Kiev arasında yaşanan krizde Ukrayna'ya şimdilik silah sevkiyatı yapmayacağını duyurdu.

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, "Gerginliği azaltmak için her şeyi yapmalıyız. Bu noktada şu anda silah teslimatı yardımcı olmaz, Alman hükümetinde bu konuda görüş birliği var." dedi.

Lambrecht, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Almanya'nın Ukrayna'ya silah sağlayan diğer ülkeleri eleştirmeyeceği sözlerini hatırlattı.

NATO, AB ve G7 ülkelerinin Rusya'ya "saldırının sonuçları ağır olur" şeklinde net mesaj verdiğini kaydeden Bakan, "Ancak bu tür teslimatların askeri dengeyi değiştirmesinmin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

"5.3 milyon euroluk hastane yaptırdık"

Lambrecht, "Ukrayna'yı destekleme arzusunu anlayabiliyorum ve bizim yaptığımız tam olarak bu." dedi.

Reuters'ın haberine göre, Almanya'nın ağır yaralı Ukrayna askerlerini yıllardır askeri hastanelerinde tedavi ettiğinin altını çizen Lambrecht, Ukrayna'da 5.3 milyon euroya yaptırdıkları sahara hastanesinin şubat ayında açılacağını kaydetti.

İngiltere, birkaç gün önce Kiev'e tanksavar silahları tedarik etmeye başladı. ABD Senatosu'nda Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden iki temsilci de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bu ülkeye füzeler, küçük silahlar ve tekneler içerebilecek silahlar gönderileceği sözünü verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in çatışma bölgelerine öldürücü silah tedarik etme politikası olmadığını vurguluyor.

Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna'nın NATO üyeliği için diplomatik girişimde bulunması Moskova'yı harekete geçirdi. Rusya Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırırken, Batı'da 'Kiev Ruslar tarafından işgal edilecek' endişesi başladı.

Rusya'nın olası Ukrayna işgalini engellemek için başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri bir dizi girişimde bulundu. İki taraf arasında yapılan görüşmelerde ise bir sonuca ulaşılamadı.

ABD, Rusya'nın istediği güvenlik garantilerini vermedi ve isteyen ülkelerin NATO üyeliği için başvurabileceğini açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın NATO üyeliğini ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü duyurdu.
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