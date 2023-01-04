Samanyolu Haber /Gündem / Simidin yeni fiyatı dudak uçuklatacak! /04 Ocak 2023 10:23

Simidin yeni fiyatı dudak uçuklatacak!

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Ankara’da ocak ayı itibarıyla 7 TL zam yazılarını yazdık. Büyük bir ihtimal ile onaylanacak. Ocak ayının 20-25’i gibi simit 7 TL diyebiliriz” dedi.

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Ankara’da ekmek fiyatının 5 TL’ye çıkarılmasının ardından simidin fiyatının da zamlanması bekleniyor. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, en son ekim ayında yapılan zamla simidin 5 TL olduğunu, ancak hammaddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini söyledi. Delibaş, şunları söyledi:

“SİMİT 7 TL DİYEBİLİRİZ”

Ekim ayından şu ana kadar hammaddeye gelen zamlar yüzde 200’ün üzerinde. Ekmekte şu anda un sübvansiyonu olduğu için ekmek o yüzden 5 TL. Yoksa ekmek de 8 TL. Simit özel bir üründür. Bunun susamı yağı işçiliği daha fazladır. Simit unlu mamuller her zaman özel ürün olduğu için KDV’si yüksek olduğu için maalesef şu an 7 TL’ye dahi hiçbir esnafın para kazanmadığını söyleyebilirim. Simidin gerçek fiyatının 10 TL olması gerekiyor ki esnaf para kazanabilsin. Ankara’da ocak ayı itibarıyla 7 TL, zam yazılarını yazdık. Büyük bir ihtimalle onaylanacak. Ocak ayının 20-25'i gibi simit 7 TL diyebiliriz. Olmazsa bu sefer esnaf kalmayacak.

“YÜZDE 60 SUSAMA ZAM GELDİ”

Enerji maliyetleri ve kira zamları nedeniyle esnafın ayakta duramadığını ifade eden Savaş Delibaş, “Geçen ay aldığımız odun şu an yüzde 200 zam yemiş durumda. Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 300 elektrik ve gaza zam gelmiş. Geçen ekim ayı itibarıyla şu anın arasında sadece yüzde 60 susama zam geldi. Ekim ayında odunun tonunu 1 buçuk milyona alırken şu an 3 buçuk milyon civarında." dedi.
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