‘Simit Sarayı’ Londra'yı da karıştırdı

Türkiye’de devlete ait en büyük banka konumundaki Ziraat Bankası’na bağlı girişim sermayesi şirketinin, ülkenin en büyük simit satıcısı olan Simit Sarayı’nın yüzde 51 hisselerini satın aldığı iddialarıyla başlayan tartışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tasvip etmiyorum” sözleriyle başka bir yöne evrilmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın" şeklindeki açıklamasının ardından Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden, Ziraat Bankası tarafından yapılan devralma başvuru duyurusu apar topar yayından kaldırılmıştı.





500 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen Simit Sarayı’nın Londra’daki şubeleri de zor durumda.





Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü yazısında “Abdullah Kavukcu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Simit Sarayı'nın Londra'da açılan şubeleri grubun çalışanlarına, mülk sahiplerine, vergi dairelerine borçları ile başbaşa kaldı” ifadelerini kullandı.





“Simit Sarayı'nın aldığı kredilerin yüzde 90'ı Denizbank'tan kullanılmış olmasına karşılık, Ziraat Girişim Yatırım Sermayesi tarafından kurtarılması an meselesiydi” diyen Yılmaz, “Şimdilik kamu kaynağının simitçiye aktarılmasını önlemiş olduk. Bir oh çekmeye fırsat kalmadan, Londra'dan tepkiler yükselmeye başladı” diye yazdı.





Simit Sarayı'nın en büyük mağazalarını Londra'da açtığını belirten Yılmaz, “Abdullah Kavukcu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Simit Sarayı'nın Londra'da açılan şubeleri grubun çalışanlarına, mülk sahiplerine, vergi dairelerine borçları ile başbaşa kaldı. Simit Sarayı'nın Londra merkezinden uluslararası yatırımlarını yönlendiren Avrupa ve Amerika Müdürü Cüneyt Solak'ın Londra Vergi Dairesi'ne 210 bin pound borcu çıktı” ifadelerini kullandı.





Yılmaz, Cüneyt Solak'ın genel müdür olduğu VD Properties Investment London'ın yüzde 49'unun Vedat Dalkıran'a, yüzde 51'inin de Simit Sarayı Holding'e ait olduğunu söyledi ve “Solak'ın Londra sicilinin kararması üzerine genel müdürlüğü de Kavukcu üstlendi. Londra Ticaret Odası, futbolcu Mesut Özil ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile ortak şirketler de kuran Solak'a 13 Ağustos 2019-2026 tarihleri arasında şirket kurmayı, yönetmeyi yasaklandı. Londra'daki en havalı Simit Sarayı Piccadilly'deydi. Açılışını dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 3 bakanıyla birlikte yapmıştı. Kirasını ödeyemedi, kapandı” dedi.





Simit Sarayı'nın Londra'da ikisi franchising toplam 17 şubesi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:





“Piccadily dışında Camden ve Oxford Street mağazaları da icra yoluyla kapatıldı. Simit Sarayı'nın kurucu ortağı Haluk Okutur, yönetimden ayrılıp 27 Şubat 2019'da Londra'da kurduğu şirketle; ‘Kernel & Roast’ markasıyla gurme ürünlerin satıldığı mağaza açtı. Okutur aynı zamanda İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanlığı'nı da yürütüyor.”