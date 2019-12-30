Simit Sarayı’nın patronundan yeni açıklama! Bu sefer ‘Ziraat’e değindi

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı’nın %51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunmuştu.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Simit Sarayı’nın Ziraat Bankası tarafından kurtarılmasını onaylamadığını ifade etmişti ve satış askıya alınmıştı. Rekabet Kurumu da başvuruyu internet sitesinden kaldırmıştı.

Konuyla ilgili Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu’dan yeni bir açıklama geldi.

Simit Sarayı'ndan yapılan açıklamada, şirketin belirli oranda payının devri için Ziraat Girişim Sermayesi ile yürütülen görüşmelerle ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunulduğunu ancak "gelinen aşamada ortaklığın söz konusu olmadığını" belirtildi.





Simit Sarayı yönetim kurulu başkanı Abdullah Kavukcu yaptığı yazılı açıklamada şirketin “büyüme potansiyelini değerlendirmek üzere” banka finansman desteği aldıklarını ancak bu rakamın "basında çıkan haberlerin çok daha altında" olduğunu savundu.





Simit Sarayı’nın son 6 yılda toplam 23 milyon 237 bin 608 TL’lik destek aldığını savunan Kavukcu açıklamasında “Şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kaldı ki; bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerine yer verdi.





Kavukcu “Simit Sarayı tarafından, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili olarak Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır. Günümüzde, tüm dünya markalarının şirketlerini büyütmek için yaptığı girişim sermayesi ortaklıkları oldukça normaldir” açıklamasında bulundu.







Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralması için önceki hafta Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.