Simit Sarayı patronu devletten aldığı teşvikle uçak satın almış

Ziraat Bankası tarafından kurtarılan Simit Sarayı'na ilişkin tartışmalar sürerken, ilginç bir iddia gündeme geldi.

Simit Sarayı’nın sahibi Abdullah Kavukçu'nun, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’den TC-SPL tescilli Challenger 300 tipi uçak satın aldığı ortaya çıktı



İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “500 milyon dolar borcu olan ve devletten 20 milyon dolar teşvik alan bu işadamı 15 milyon dolara uçak satın alıp teşviği yiyor, lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Şimdi yükünü millet sırtlayacak. Öyle yağma yok'' dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Dikbayır, 500 milyon doların emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için gereken kaynağın beşte biri olduğunu vurguladı.





Simit Sarayı’nın avukatının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in ortağı Mustafa Doğan İnal olduğu ortaya çıkmıştı.







ZİRAAT'İN GÖREV ZARARI REKORDA





Ziraat Bankası görev zararında tarihi rekor kırdı. Bankanın 11 aylık görev zararı 2.9 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı aylık bütçe verileri, borsa değeri 200 milyon dolar olan Simit Sarayı'nın 500 milyon dolarlık borcu karşılığı yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuran Ziraat Bankası'nın görev zararı tutarını da ortaya koydu. Rakamlara göre, kasım ayı, bankanın bilançosuna 2019'un en fazla görev zararı tutarının yansıdığı ay oldu. Birgün gazetesinin haberine göre, bankanın 2019'un ilk ayında 309 milyon lira olan görev zararı ekimde 391.4 milyon lirayı, kasımda ise 2019'un en yüksek rakamını gördü. 11 ayın toplam zararı 2 milyar 983 milyon liraya ulaştı.







