500 milyon dolarlık skandalda yeni gelişme!

500 milyon dolar borcu olduğu belirtilen Simit Sarayı’nın Ziraat Bankası tarafından satın alınması teşebbüsü şimdilik rafa kaldırıldı. Hükümet tepkiler üzerine geri adım attı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün şu açıklamada bulunmuştu: “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi… O tablo şu anda bu seyirde.”





Simit Sarayı'nın Ziraat tarafından satın alınması işleminin arkasındaki isim olarak gösterilen avukat Mustafa Doğan İnal'ın Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel’in ortağı olduğu belirtiliyor.





Erdoğan'ın bu sözlerinin mürekkebi kurumadan Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na yaptığı müracaat geri çekildi.





REKABET KURUMU O MÜRACAATI SİTEDEN KALDIRDI





Ziraat’in müracaatına dair bilgiler Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinden de kaldırıldı.





Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20,7 milyon adedinin Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi’ne devredileceği belirtiliyordu.





Ziraat Bankası, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin (Ziraat GSYO), yüzde 100 hissesinin sahibi.

