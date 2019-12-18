Simit Sarayı skandalında tuhaf açıklama!

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında soruları cevaplandırdı.





Çiftçiyi desteklemek için kurulan Ziraat Bankası 500 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar TL) borcu olan Simit Sarayı’nın yüzde 51'ini almak için Rekabet Kurumu’na müracaat etmişti.





Muhalefetin "vurgun" diye nitelediği satın alma işlemi bugün Erdoğan'a soruldu.





SİMİT SARAYI'NI ZİRAAT GİRİŞİM ALDIĞINA GÖRE...





“Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım." diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Genel müdürümüz (Hüseyin Aydın), ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi."





Simit Sarayı'nın Ziraat tarafından satın alınması işleminin arkasındaki isim olarak gösterilern avukat Mustafa Doğan İnal'ın Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel’in ortağı olduğu belirtiliyor.





Erdoğan'ın "Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde.” sözleri ise Simit Sarayı'nın halkın vergileri ile nasıl kurtarıldığının itirafı oldu. Nitekim Ziraat Sermaye Girişim AŞ'nin sahibi Ziraat Bankası.





DAVUTOĞLU VE BABACAN İÇİN NE DEDİ?





Erdoağan, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti hakkında, "Bundan önce de yaşadık. Üstelik grup kuracak şekilde ayrıldılar. Sorsam kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlar" ifadelerini kullandı.