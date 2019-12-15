Simit Sarayı vurgununda tanıdık isim!

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için Rekabet Kurulu’na müracaat etmişti.





Kredi taksitini iki ay aksattığı için çiftçinin traktörüne kadar haczeden Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'na 500 milyon dolara yakın kredi verdiği iddia ediliyor.





ERDOĞAN'IN AVUKATININ ORTAĞI SİMİT SARAYI'NIN DA AVUKATI





Sosyal medyada infiale sebep olan Simit Sarayı skandalının altından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim çıktı.





Simit Sarayı'nın Ziraat tarafından satın alınması işleminin arkasındaki isim olarak gösterilern avukat Mustafa Doğan İnal'ın Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel’in ortağı olduğu belirtiliyor.





Avukat İnal, Ziraat Bankası'nın hisse almasını şöyle savundu. "Ziraat Bankası simitçilik yapacak diye bir şey yok. Bu çok mantıksız. Ziraat Bankası belirli bir hisse alarak girişim sermayesi adına yatırım yapıyor. Bu bir hibe değil, bağış değil. Bu batmış bir şirketi kurtarma değil.” diye konuştu.





Simit Sarayı'nın özel bir bankaya yüklü miktarda borcu bulunduğu, Ziraat'in bu borçları devralarak şirketi krizden kurtarmaya çalıştığı iddia ediliyor.









MALEZYA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAK ARADI







İnal, Cumhuriyet’e verdiği mülakatta, Simit Sarayı ile 2014-2015 yıllarında çalışmaya başladıklarını belirterek, "Başladığımız süreçte Simit Sarayı’nın hisselerini iki ayrı yerden satın alma süreci vardı." dedi.





"Biri Araplardı, diğeri ise Malezya Khazanah Fonu’ydu." diyen İnal, "Araplara yüzde 10, Khazanah Fonu’na yüzde10’luk bir hisse satılması hesaplanıyordu. Araplara satış gerçekleşti. Ancak satın alan grubun sahipleri Muhammed bin Selman tarafından tutuklanınca yükümlülükleri yerine getiremediler. Malezyalı fon ile 75 milyon dolara anlaşıldı. Bu satış yapılacağı sırada Malezya’da hükümet değişti.” dedi.





İnal, Simit Sarayı'nın nakit krizine girdiğini ise şu sözlerle itiraf etti: "Döviz kurlarındaki yatırımlardan ötürü ve yapılan anlaşmaların sonlandırılması sebebiyle kısa sürede bir karar vermesi gerekti. Ya krediler ötelenecekti ya da buraya bir girişim sermayesi ortağı bulunacaktı.”





"ERDOĞAN'IN AVUKATLARININ MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN"





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Genel Kurulu’nda geçen hafta konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’na, “Erdoğan’ın avukatlarının mal varlıklarını araştırın. Milyon dolarlarını araştırın.” çağrısında bulunmuştu.





BİLAL ERDOĞAN'IN ARKADAŞI TURQUALITY TEŞVİKLERİ İLE İHYA EDİLDİ





Simit Sarayı'nın sahibi olan Abdullah Kavukçu'nun Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı olduğu ve İngiltere'nin başşehri Londra'da ikamet ettiği belirtiliyor.





Simit Sarayı'nın Londra'daki mağazasının aylık hasılatının 18 bin euro civarında olmasına mukabili, sadece mağaza kirasının 25 bin euro olduğu, firmanın Turquality programı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'ndan her ay on binlerce euro tutarında destek aldığı ifade ediliyor.



