Simit Sarayı'nda yeni gelişme

Kahveci, Simit Sarayı'nın sahibinin batan Emlakbank'la ilgili dolandırıcılık davasında yer aldığını açıkladı.







Kahveci'nin açıklamalarının satır başları şöyle:





"Yine 94'te sayın Cumhurbaşkanı'nın bir simit hesabı var. Bursa konuşmasında. O simit hesabında, asgari ücretle simit parası hesabı yapıyor. Bir simit bir lira bugünün parasıyla.





90'lı yıllarda simit hesabı yapılırken, simit-çay 1-1.5 lira üzerinden yapılırken, bugün simit hesabı 300-500 milyon dolara geldi. Çünkü 500 milyon dolarlık Simit Sarayı kurtarılıyor. Neyle? Kamu bankası, Ziraat Bankası. Ziraat Bankası, Simit Saray'ını kurtarıyor.





Hangi şirket? 20 yıl önce bir başka kamu bankası Emlakbank'ın batışına da yol açan Emlak Menkul Değerler'in dolandırılmasıyla ortaya çıkan bir sermaye. Nereden nereye? Kimler kimlerle?





Simit hesabı 1-1.5 lira. Şimdi 300-500 milyon dolar hesabı.





Asgari ücret hesabından Saray kurtarma hesabına geçiyoruz. Kamu bankası olunca böyle oluyor. Özel bankalar olunca ne oluyor?





Simit Saray'ının da büyük borcu özel bankaya. Ama özel bankaya olan büyük borcuna rağmen gidiyor, kamu bankası devreye giriyor, o borcu üstlenme noktasında."





Simit Sarayı hakkında bilinmesi gerekenler:





Simit Sarayı'nın avukatının AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in ortağı Mustafa Doğan İnal olduğu ortaya çıktı.





2002 yılında Haluk Okutur, Mehmet Tarakçı ve Abdullah Kavukçu tarafından kurulan Simit Sarayı markasının yaklaşık borcunun 500 milyon dolar olduğu ve zor günlerden geçtiği belirtiliyor.





Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) Simit Sarayı'nın yüzde 51 çoğunluk hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.





Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat GSYO da hâlihazırda bu tip yatırımlar yapmak için kuruldu. 2018 yılında kurulan şirketin amacı yerel şirketlere ortak olmaktı. Geçen ağustos ayında hazırlanan bir düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt içi veya dışındaki şirketlere ortak olabilmesinin önü açılmıştı.





Ziraat Finans Grubu'nun Simit Sarayı'nın yüzde 51'i için ne kadar ücret ödeyeceği bilinmiyor. Fakat iki sene önce Suudi ortak Fawas Alhokair firmanın yüzde 10'unu 100 milyon dolara satın almıştı. Yani şirketin piyasa değerlemesi o tarihte 1 milyar dolar olarak yapılmıştı.





Simit Sarayı'nın Türkiye'deki en büyük iş verenlerden biri. Şirketin 25 ülkede 11 bini aşkın personeli bulunuyor.





Abdullah Kavukçu kimdir?





Abdullah Kavukcu, 1973'de Erzincan’da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Erzincan’da tamamladıktan sonra kazandığı Anadolu Lisesinde okumak için İstanbul’a geldi. Aynı zamanda ticareti öğrenmesi için babasının açtığı markette çalıştı. Daha sonra Kapalıçarşı’da ticari yaşamına devam etti.





Abdullah Kavukcu; 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayını kurdu. 2009'da yeni bir yatırım olarak Türkiye’de ilk kez otoban Avm projesini gerçekleştirerek Parkshop Avm’yi hizmete açtı.





2012'de Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Kavukcu aynı zamanda Kavukcu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte, şirket bünyesindeki inşaat, gıda, yönetim ve danışmanlık gibi farklı iş kollarıyla da faaliyet göstermektedir.





Erdoğan, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51'lik hissesini satın almasıyla ilgili, "Bunu tasvip etmem geçmişte kamu bankaları batmıştı. Duyar duymaz genel müdürümüzü aradım. Genel Müdür konu gündeme geldi ancak düşünmüyoruz" demişti.





Erdoğan'ın ardından Kavukçu da bir açıklama yaptı ve Simit Sarayı’na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olduğunu ve bu ilginin devam ettiğini belirterek, "Simit Sarayı’nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur. Bütün bankalara gayri nakit borcumuz, bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kullandığımız kredilerin yüzde 80’ini de özel bankalar aracılığıyla sağlanmıştır" dedi.