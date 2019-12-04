Simitçi, borçları yüzünden İstanbul Vergi Dairesi’nin çatısında intihara kalkıştı





Simitçinin, borçları yüzünden binanın çatısına çıktığı öğrenilirken, polislerin yaklaşık birbuçuk saatlik uğraşısından sonra çatıdan indirilmesiyle, intihar girişimi sona erdi.









Olay, bugün 16.30 sıralarında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi’nde yaşandı. Binanın çatısındaki intihar girişimi ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı.









Polis ekipleri, intihara kalkışan kişiyi iknaya çalıştı. Aşağıya atlamakla tehdit eden kişi, polislerin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasının ardından çatıdan indi.









Seyyar simitçilik yapan İbrahim Akın’ın, borçları yüzünden binanın çatısına çıktığı öne sürüldü. Akın, simitlerini de Vergi Dairesi’nin girişine bıraktı. Bu sırada büyük bir kalabalık intihar girişimini izlemek ve cep telefonlarıyla görüntülemek için binanın önünde toplandı.









Çatıdan indirilen İbrahim Akın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.