'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Daha önce Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar (58), önceki gün Etiler'de yemek yedi. Mekanda uzun süre kaldıktan sonra gazetecilerin olduğunu duyan Avşar, restoranın arka kapısından çıkmak istedi.



"SİZİ KAÇIRALIM' DEDİLER!"



Arabasının arka kapıya gelmesini isteyen ve çam ağaçlarının arasında muhabirlerden saklanmaya çalışan Hülya Avşar, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.



Gazetecilerin, "Neden arka kapıdan kaçtınız?" sorusuna yanıt veren sanatçı, "Vallahi ben de anlamadım. Mekan görevlileri, 'Sizi arkadan kaçıralım.' deyince ben de, 'Tamam' dedim." ifadelerini kullandı.



"YORUM YAPMAYACAĞIM"



Otomobilinin gelmesi ile birlikte hızlıca direksiyon başına geçen Avşar, Sezen Aksu'nun yeni şarkısındaki, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözlerini soran muhabirlere yanıt vermek istemedi.



Hülya Avşar, "Arkadaşlar konuya tam hakim değilim. O yüzden ben yorum yapmayacağım." demekle yetindi.



O SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU



Hülya Avşar'a, daha önce, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" şeklinde bir soru yöneltilmişti. Avşar'ın Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem olmuştu.



"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"



Hülya Avşar, konuyla ilgili, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.