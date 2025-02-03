Samanyolu Haber /Gündem / Simite zam: Neredeyse lüks oldu! /03 Şubat 2025 10:47

Simite zam: Neredeyse lüks oldu!

Öğrenci ve çalışanların sabah kahvaltısı olan simite de zam geldi. Zam furyasından nasibini alan simitin fiyatı İstanbul'da 15 liradan 20 liraya çıktı.

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Zamsız bir günde uyanmanın hayal olduğu günlerde yurttaşlar bir güne daha zam ile uyandı. Uğruna hesapların yapıldığı, öğrenci ve çalışanların sabah kahvaltısını oluşturan simit de zam dalgasından nasibini aldı.

İstanbullular simit tezgahlarına gittiğinde zamlı simit fiyatı ile karşı karşıya kaldılar. Gelen yeni zamla beraber simitin fiyatı 15 liradan 20 liraya çıktı.

ZAM ORANI YÜZDE 30
İstanbul’da simit fiyatlarına yapılan zam, yüzde 30 oranında artışı temsil ediyor. 15 TL’den satışa sunulan simit, üçte bir oranında zamlanarak 20 TL oldu. Bazı semtlerdeki pastanelerde ise simidin fiyatı 20 TL’nin de üzerine çıktı.

TÜM TÜRKİYE’DE ZAM DALGASI
Yılbaşı ve maaşlara yapılan zamlardan sonra simite de zam geleceği zaten bekleniyordu. Türkiye genelinde farklı şehir ve ilçelerde de benzer artışlar yaşanmaya başladı.
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