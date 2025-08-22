Şimşek’e bir darbe de Tayyar'dan: 'Yükü vatandaşın sırtına yıktı'

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vergi artışları ve bütçe açığını eleştirdi. Yeni açıklanan vergi rekortmenleri üzerinden değerlendirme yapan Tayyar, ekonomi yönetiminin vatandaşın sırtına ağır bir yük bindirdiğini söyledi.





“Vatandaşın Canını Yaktı”

Tayyar paylaşımında, vergi gelirlerinin yıllık bazda yüzde 55 artarak 949,8 milyar liraya ulaştığını hatırlattı. Ancak bu artışın “vatandaşın canını yakarak” sağlandığını belirtti. Bütçe açığının yılın ilk yedi ayında 1 trilyon 4 milyar liraya yükseldiğine, faiz ödemelerinin ise yüzde 86,8 artışla 1 trilyon 246 milyar liraya çıktığına dikkat çekti.





“Ekonomi yönetimi, havuzda su azaldıkça vergi tahsilatına başvuruyor. Neredeyse sineğin yağını çıkarıyor. Yetmiyor, mükellef avında yapay zekâ bile devreye sokuluyor” diyen Tayyar, kamu harcamalarının azaltılmadığını ve konforundan taviz vermeyen devletin yükü yalnızca vatandaşa yıktığını vurguladı.





“Vatandaş Maliyet Masasından Kalkamadı”

Tayyar, “Yeni ekonomi programının üzerinden 2 yıl geçti, bazı makro göstergeler iyileşti ama vatandaş ameliyat masasından henüz kalkamadı” ifadeleriyle ekonomi yönetimine uyarıda bulundu. Son cümlesinde ise yaklaşan seçimlere gönderme yaparak, “Yapay zekânın vergi tahsilatına katkısı olur ama sandık vakti gerçek zeka karşısında hiç şansı olmaz” dedi.