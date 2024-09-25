Şimşek enflasyonda hedef açıkladı: Tek hane gelecek sene de yok...

Mehmet Şimşek, New York’ta yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ekonomisinin 2024 yılı hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonun gelecek yıl yüzde 20’nin altında kalacağını belirtti.







Türkiye'de enflasyonun hala oldukça yüksek olduğunu dile getiren Şimşek, enflasyonun bu sene yüzde 40-42 arasında gerçekleşmesinin beklendiğini, gelecek sene yüzde 20'nin altına, sonraki sene de tek haneye düşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.





Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York, Türkiye’nin ekonomi yönetimi için de kritik bir buluşma noktası oldu. Bu yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yetkilileri, ABD’li yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılara özellikle Goldman Sachs ve Citi gibi finans devleri ev sahipliği yaptı.





Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcılara verdiği mesajlarda Türkiye ekonomisinin son bir yılda gösterdiği ilerlemeye dikkat çekti. Yatırımcıların geçen yıla göre daha az soru yöneltmesi, ekonomik programa duyulan güvenin arttığını ortaya koydu. Şimşek, geçen yıl belirttikleri hedeflere ulaştıklarını, gelecek yıl ise daha iddialı hedefler koyduklarını vurguladı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Şimşek, 2025 yılında enflasyonun yüksek yüzde 10'lar seviyesinde, cari açığın yüzde 2’nin altında ve bütçe açığının yüzde 3’ün altında kalacağını söyledi. Ayrıca kredi notunda da iyileşme beklentisinin olduğunu ekledi.





Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da toplantıya katıldı ve Türkiye ekonomisinin makro adımları hakkında bilgi verdi. Özellikle Orta Vadeli Program’ın (OVP) sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Hatice Karahan da toplantılara katılarak yatırımcıların sorularını yanıtladı.





Toplantılarda, özellikle enflasyon ve asgari ücret gibi kritik konular öne çıktı. Şimşek, asgari ücretin beklenen enflasyona göre belirleneceğini söyledi. Uzun vadeli yatırımcılar ise enflasyondaki düşüş beklentisiyle pozisyonlarını gözden geçirdiklerini belirtti.