'Şimşek’in istifa iddiası'nın arkasında kimler var? Şamil Tayyar 'maskeli dostlar' diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar siyaset sahnesini hareketlendirdi. İddialara jet hızıyla yalanlama gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şimşek'in istifa iddialarına yönelik dikkat çeken çıkış ise eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.





X hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Maalesef. 'Şimşek istifa etti' yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar" dedi. Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayrıresmi görüşü vardır. Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır. İtirazlarını açıkça ifade etmezler, arkadan dolanarak puan almaya çalışırlar. Sinsidirler. Şimşek bakanın, ekonomideki zorlukların yanısıra aşması gereken bir problem de budur."