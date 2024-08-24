Samanyolu Haber /Gündem / 'Şimşek’in istifa iddiası'nın arkasında kimler var? Şamil Tayyar 'maskeli dostlar' diyerek açıkladı /24 Ağustos 2024 16:11

'Şimşek’in istifa iddiası'nın arkasında kimler var? Şamil Tayyar 'maskeli dostlar' diyerek açıkladı

AKP'li Şamil Tayyar'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, istifa iddialarının arkasında AKP'den 'maskeli' ve 'çift ajandalı' kişiler olduğunu iddia etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar siyaset sahnesini hareketlendirdi. İddialara jet hızıyla yalanlama gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şimşek'in istifa iddialarına yönelik dikkat çeken çıkış ise eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

'İÇERİDEKİ MASKELİ DOSTLAR...'

X hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Maalesef. 'Şimşek istifa etti' yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar" dedi. Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayrıresmi görüşü vardır. Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır. İtirazlarını açıkça ifade etmezler, arkadan dolanarak puan almaya çalışırlar. Sinsidirler. Şimşek bakanın, ekonomideki zorlukların yanısıra aşması gereken bir problem de budur."
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