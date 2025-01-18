Şimşek şimdi de elma bahçesine daldı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre elma bahçelerine dalan maliyeciler, çiftçinin arazisinde beyan edilenden fazla meyve ağacı varsa ‘gelire tabi’ diyerek vergi istiyor. Maliyeciler son olarak Niğde’nin merkeze bağlı Aktaş kasabasında da 70 yaşındaki İbrahim Küpeli’nin ağaçlarını saydı. Küpeli, ‘’Beyan edilenden fazla meyve ağacı varsa devlet vergi istiyor, bu sene elmayı zaten dolu vurdu satamadık, elimizde kaldı, çürüdü kazanamadık’’ dedi.



Atadan deden kalma elma bahçeleri olduğunu ifade eden Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “2019 yılında fidesini 5 liradan alıp diktim. Devlet o zaman fide başına destek de veriyordu. Geçenlerde maliyeciler geldi ve bahçedeki elma ağaçlarını saydı. Beyanımızda 2 bin adetmiş, şimdi 2 binin üzerinde çıkınca ‘Vergiye tabi olacaksın’ dediler. Bu nasıl bir iş anlamadım.”



Maliyeciler meyve bahçelerini teftişe çıktı, fazla çıkan ağaç için çiftçiden vergi istedi. Çiftçi ise zorlu koşullara rağmen üretime devam ettiklerini söyleyerek, ‘Kazanamadık ki, neyin vergisini istiyorsunuz’ diye sordu.



‘DESTEĞİ DÜŞÜRDÜLER’



Çiftçinin üretimden yana zor günlerden geçtiğini belirten İbrahim Küpeli, şunları söyledi: “Geçen yıl zaten dolu vurdu ürün alamadık. Bir tane yenecek elma yokken sigorta yüzde 30 hasar var dedi, zararımızı da karşılamadı. Elmayı satamıyoruz, alan da yok. Ben bu elmanın neresine vergi vereyim.” çiftçi Küpeli’yi Aktaş kasabasında ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Gürer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Yandaşlara vergi affı çıkaran iktidar çiftçiye elma cezası kesiyor. Yıllar önce köylünün babası, dedesi ‘Şu kadar ağacım var’ diye beyanda bulunmuş. Şimdi gelip doğru mu diye ağaç sayıp ceza kesiyorlar. İktidar, Tarım Kanunu’na göre 2025 yılında çiftçiye milli gelirin yüzde 1 olan 615 milyar lira destek vermesi lazım ama bunu 135 milyara düşürdüler.”



‘Yandaştan vergi alamıyor, çiftçiyi eziyor’



CHP’li Ömer Fethi Gürer iktidarın vergi politikasını şu sözlerle açıkladı: “2023 yılında 1 trilyon 477 milyar lira vergiden vazgeçildi. 2025 yılında da 3 trilyon lira vergiden vazgeçilecek. Kamuya iş yapan 43 büyük şirketin 37’si ‘zarar ediyoruz’ diyerek vergi vermedi. Maliye Bakanı Şimşek de yandaştan vergi alamıyor, gözünü çiftçiye dikiyor. Bu yıl toplanacak her 100 liralık verginin 17 lirası ücretlilerden alınacak. Şirketlere bu yıl 2.8 trilyon lira teşvik ve muafiyet verenler üreticiyi eziyor’’