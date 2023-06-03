Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimşek'in ilk sınavı 3 başkan olacak /03 Haziran 2023 17:18

Şimşek'in ilk sınavı 3 başkan olacak

Ekonominin kaptan köşküne oturacak Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya yapacağı başkan atamaları, kendisine ve güven duyulması istenen programın ilk sınavı olacak.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Ekonomiyi düzeltmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesi kesinleşti.

Şimşek, halka ve piyasalara güven verme konusunda ilk sınavını 3 kritik kurumda yapacağı başkan atamalarıyla verecek.

Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlıklarına atanacak isimler, Şimşek'e ve yeni programa güven duyulup duyulmaması açısından kritik önem taşıyor.

Merkez Bankası Başkanının kabine ile birlikte ilan edilebileceği de konuşuluyor.

İşte 3 kritik kurum:

MERKEZ BANKASI: Şimşek'in Merkez Bankası başkanını değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkanla birlikte Merkez Bankasının para politikasında da ciddi bir değişim bekleniyor.

Faizlerin kademeli bir şekilde yükseltileceği, döviz talebine yönelik baskıların tedricen azaltılacağı, şeffaf ve öngörülebilir bir politikanın izleneceği yeni bir yapıdan söz edilirken yasa değişikliğiyle Başkanın 5 yıl görevde kalmasını sağlayacak bir zırhın kuruma olan güveni önemli ölçüde destekleyeceği, ancak bu zırhın hayalden öteye geçemeyeceği ifade ediliyor. Başkanlık için ABD'den Hafize Gaye Erkan'ın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TÜİK: TÜİK'in açıkladığı enflasyon, büyüme, işsizlik gibi toplumu yakından ilgilendiren verilere kamuoyunda güvenin adeta sıfırlanması, kurumun başına yeni ve güvenilir bir başkanın atanmasını zorunlu hale getirdi.

Şimşek'e ve onun açıklayacağı yeni ekonomi programına güven duyulabilmesi için eskiden olduğu gibi TÜİK başkanına 5 yıllık koruma zırhı getirilmesi ve herkesin güven duyacağı bir akademisyene koltuğun teslim edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yeni TÜİK başkanının ilk sınavı ise temmuz ayında açıklayacağı haziran verileri olacak.

SPK: İktidar, yeni programla yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmeyi hedefliyor. Yabancıların gelmek için ilk baktığı yer ise borsa. Ancak borsada son dönemde yaşanan keskin iniş çıkışlar özellikle SPK'ya yönelik ciddi güven kayıplarına yol açtı.

Şimşek'in SPK yönetimine de iç ve dış piyasalara güven veren bir başkanı atayıp atamayacağı yeni programın başarısında önemli rol oynayacak.

BU KURUMLAR DA KRİTİK

Şimşek'in yakın bürokrasi ekibi içerisinde yer alacak Hazine ile Maliye'deki üst düzey kadrolarda da köklü bir değişiklik bekleniyor. Kamu finansmanından bütçeye, gelir idaresinden Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) kadar onlarca bürokrat ve ikinci derece alt kadrolarda liyakata dayalı atamalarla piyasalara mesaj verilebileceği ifade ediliyor.

Aynı şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda (BDDK) da yeni güven arayışını destekleyecek köklü değişikliklerin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.
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