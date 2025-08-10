Samanyolu Haber /Gündem / 'Şimşek'in yerine Nebati gelecek' iddiasını güçlendiren buluşma: Erdoğan ile görüştü /10 Ağustos 2025 11:29

'Şimşek'in yerine Nebati gelecek' iddiasını güçlendiren buluşma: Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Mehmet Şimşek'ten önce Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Sarayı'nda sürpriz bir toplantı yaptı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti.

2023 yılında yapılan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde ekonomi yönetiminin koltuğunda oturan Nebati, 'Nas politikaları' ile ekonomistlerin ve piyasaların hedefine oturmuştu.

GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRDÜ
OdaTv tarafından aktarılan habere göre görüşme yaklaşık olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü. İkili arasında, ekonomideki güncel gelişmelerin ele alındığı öne sürüldü. Toplantıya dair konuşan eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, görüşmenin ekonomiye ilişkin önemli konuların ele alındığı bir buluşma olduğunu ifade etti.

ŞİMŞEK GİDECEK NEBATİ GELECEK DENİYORDU
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği ve bakanlık koltuğuna bir kere daha Nureddin Nebati'nin getirilebileceği iddia edilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
