'Şimşek'in yerine Nebati gelecek' iddiasını güçlendiren buluşma: Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti.





2023 yılında yapılan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde ekonomi yönetiminin koltuğunda oturan Nebati, 'Nas politikaları' ile ekonomistlerin ve piyasaların hedefine oturmuştu.





GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRDÜ

OdaTv tarafından aktarılan habere göre görüşme yaklaşık olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü. İkili arasında, ekonomideki güncel gelişmelerin ele alındığı öne sürüldü. Toplantıya dair konuşan eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, görüşmenin ekonomiye ilişkin önemli konuların ele alındığı bir buluşma olduğunu ifade etti.





ŞİMŞEK GİDECEK NEBATİ GELECEK DENİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği ve bakanlık koltuğuna bir kere daha Nureddin Nebati'nin getirilebileceği iddia edilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.