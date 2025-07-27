Mehmet Şimşek'ten ''İmamoğlu'na darbe'' itirafı





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Şimşek'in İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonların finansal ayağını yönettiğini öne sürerek şunları söylemişti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son aylarda yaşanan ""lara rağmen Türkiye ekonomisinin yeniden toparlanma sürecine girdiğini savundu.Yandaş Haber 7'de ekonomi gündemine ilişkin konuşan Şimşek, "Son bir kaç aydır hem iç hem dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü finansal göstergeler şok öncesine döndü. Rezervlerimiz mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi. Şimdi yine o seviyelere geldi. Dolayısıyla bu şoklar başlamadan önceki seviyelere döndük. Net rezervde 3'te 2'den fazla toparlanma söz konusu" dedi."Bütçede harcama disiplinini koruyoruz. Hedefte sınırlı bir sapma olması ihtimali şu anda yüksek. Resmi tamamına baktığımızda biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz" iddiasında bulunan Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyonların düğmesine ilk basıldığı günleri hatırlatırken "Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle içeride siyasi anlamında zor bir dönemdi" dedi."19 Mart’ta darbe yapılabilsin diye bu darbenin mali ayağı Mehmet Şimşek iki yıldır ülke ülke gezip para biriktiriyordu. Bu darbe başarılı olsun, bu darbeden sonra dolar fırlamasın diye tam 60 milyar dolar rezerv yaktılar. Kendisine sorulunca da dedi ki, ‘Böyle günler için biriktirmiştik.’ Buradan güya bu iktidarın itibarlı Bakanı Mehmet Şimşek’e bir kez daha hatırlatıyorum ki; dünyanın neresine gidersen git senin peşini bırakmayacağız. Senin bir darbeci olduğunu bütün dünyaya anlatacağız.